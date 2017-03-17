После выборов в Нидерландах праздновать нечего - Bloomberg

Об этом говорится в редакционной статье "После выборов в Нидерландах праздновать нечего", опубликованной на сайте Bloomberg.

Герт Вилдерс – крайний правый популист, по сравнению с которым Дональд Трамп – осторожный центрист – получил меньше голосов, чем ожидалось. Но он ни в коем случае не казался раздавленным, гнев Вилдерса и его сторонников никуда не исчез.

Со временем премьер-министр Марк Рютте сможет сформировать новое коалиционное правительство. (Этот процесс требует времени в Нидерландах). Но его правоцентристская партия потеряла часть мест и должна была справляться с правыми популистами, чтобы избежать худшего результата. "Раздавлен" – это единственно подходящее слово для описания того, что произошло с партнером по коалиции Рютте: у них будет девять мест в новом парламенте из 150 членов, по сравнению с 38 в предыдущем. Партия Вилдерса увеличила количество мест с 15 до 20.

В расколотой парламентской системе со множеством маленьких партий несложно будет исключить "Партию свободы" Вилдерса из нового коалиционного правительства, но эти выборы не стали сокрушительным поражением для крайних правых.

И подумайте, что понадобилось, чтобы сдержать угрозу. Рютте пришлось ужесточить свою риторику (если не политику) в отношении иммиграции – "ведите себя нормально или уезжайте", - сказал он мигрантам в письме, опубликованном в январе в голландских газетах. Вероятно, противостояние Рютте с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в конце кампании также помогло ему.

Более обнадеживающим является то, что Нидерланды, в отличие от Великобритании, не проявляют особого интереса к выходу из Европейского Союза. В целом, сильные проевропейские партии преуспели на выборах (часто за счет лейбористов), и ярое противостояние Вилдерса с ЕС могло фактически навредить ему. В Нидерландах много скептицизма в отношении Европы, но, в основном, это лояльное инакомыслие: жители Нидерландов не торопятся следовать примеру Британии.

Проблема иммиграции остается наиболее сложной. Нидерланды ранее выступали примером мультикультурализма, но теперь это изменилось. Как и многие другие страны ЕС, Нидерланды не смогли принять иммигрантов.

Можно утверждать, что отчасти это произошло намеренно – вот что означает мультикультурализм. Если чувства, подпитывающие крайний правый популизм, можно победить, то приоритетом остается ассимиляция. К процессу следует привлекать образование, языковые курсы и жилищную политику. Крайне важно – облегчить мигрантам поиск работы – Нидерланды особенно плохо с этим справляются.

То, что Вилдерсу не удалось добиться большего успеха, обнадеживает. Но он и его союзники никуда не уходят.