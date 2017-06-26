В США на нескольких правительственных сайтах хакеры разместили пропаганду ИГИЛ

Ряд правительственных сайтов Огайо взломали и разместили там сообщение в поддержку террористов Исламского государства. Об этом сообщает AP.

Взломали, среди прочих, сайты губернатора штата Джона Кейсика, его жены и сайты департаментов. В появившемся сообщении говорится, что «Трамп» и «все ваши люди» будут привлечены к ответственности за «каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах». В послании также говорится: «Я люблю исламское государство».

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Власти сообщили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее убрать сообщение.

Как сообщалось ранее, экстремистская группировка «Исламское государство» призвала во время священного для мусульман месяца Рамадан к нападениям на Западе, Ближнем Востоке, в России и Азии.