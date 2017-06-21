Совет Европы создаст орган расследования коррупции в ПАСЕ, россияне голосовали против

В Совете Европы поддержали решение о создании органа по расследованию коррупции в Парламентской ассамблее Совета Европы, представители Российской Федерации голосовали против. Об этом в Twitter сообщает постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Читайте такжеРоссия использует Аграмунта для дискредитации ПАСЕ – МИД Украины"Комитет министров Совета Европы только что принял решение поддержать создание органа по расследованию коррупции в ПАСЕ. Россия голосовала против", - заявил посол.

Как сообщал УНИАН, в марте президент ПАСЕ Педро Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ начали требовать его отставки. Однако он отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет. 28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на посту президента ПАСЕ.