Президент ПАСЕ нарушил договоренность о своей отставке

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт не подал в отставку с должности президента ПАСЕ, несмотря на предварительную договоренность с политическими группами ассамблеи.

Аграмунт присутствовал на заседании Бюро ПАСЕ, которое состоялось в Праге в понедельник вечером, и ушел оттуда, как только было принято решение о назначении следователей для расследования коррупции в ПАСЕ, передает ЕвроПравда.

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Он также написал твит на личной странице о том, что "рад их назначению". Напомним, что именно в адрес Аграмунта звучат обвинения в причастности к коррупции в ПАСЕ.

Один из участников заседания Бюро ПАСЕ, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что в понедельник вечером "Бюро снова проголосовало за недоверие Аграмунту".

Арьев подчеркнул, что украинская делегация будет настаивать на отставке президента ассамблеи.

"Со стороны украинской делегации не будет толерантности к попыткам Аграмунта сделать вид, что ничего не произошло и продолжать пытаться возглавлять мероприятия ПАСЕ. Доверия к нему нет. В пятницу в Париже Регламентный комитет рассмотрит внесение изменений в процедуры ПАСЕ, касающиеся импичмента и последствий выражении недоверия избранным должностным лицам Ассамблеи", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, в марте президент ПАСЕ Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ начали требовать его отставки. Сам Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была "ошибкой" и извинился.