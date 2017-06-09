Парламент Японии впервые за 200 лет разрешил императору отречься от престола

Верхняя палата парламента Японии одобрила законопроект, согласно которому действующий 83-летний император Акихито сможет отречься от престола, передает Japan Times.

Как сообщается, участвовавшие в голосовании депутаты приняли документ единогласно. Он предполагает передачу престола в течение трех лет после обнародования закона. Дату отречения установит правительство Японии специальным указом.

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В соответствии с законами Японии, император может покинуть престол только со своей смертью. Однако для Акихито власти решили изменить эту норму, что позволит монарху стать первым за 200 лет императором, сложившим свои полномочия.

Отмечается, что документ был разработан специально для Акихито и не вносит дальнейших изменений в законодательство.

О своем намерении монарх впервые заявил в июле 2016 года, сославшись на состояние здоровья.

После ухода Акихито, его место сможет занять наследный принц, 57-летний сын императора Нарухито.

Акихито родился в 1933 году, он – 125-й в династии. Акихито официально стал кронпринцем в 1952 году и оставался в этом статусе до 1989 года, когда умер его отец Хирохито, правивший с 1926 года.

Императорская династия Японии имеет самую длинную монаршую историю в мире и продолжается уже более 2600 лет. Сейчас лицо императора выполняет в основном символические функции в государственном устройстве Японии.