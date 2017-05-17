Японская принцесса отказалась от титула ради брака с незнатным мужчиной (видео)

В императорском доме Японии сообщили о предстоящей помолвке принцессы Мако Акисино - первой внучки правящего императора Акихито и старшей дочери его сына Акисино, передает Русская служба Би-би-си.

Избранником 25-летней принцессы стал ее ровесник Кей Комуро, сотрудник юридической фирмы. Они познакомились пять лет назад, будучи студентами Международного христианского университета в Токио.

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Поскольку будущий жених принцессы - не знатного происхождения, с подачей заявления о вступлении в брак принцесса Мако лишается титула и покидает императорскую семью.

Ей будут предоставлены обычные гражданские права, включая право голоса, а также выплачено единовременное пособие от государства.

Когда в 2005 году Саяко Курода, единственная дочь императора Акихито и императрицы Митико, вышла замуж за городского дизайнера, она получила около 150 млн иен (1,3 млн долларов).

Другая бывшая принцесса Норико Сенге, двоюродная племянница императора, после свадьбы с сыном первосвященника синтоистского храма в 2014 году получила 100 млн иен (870 тыс. долларов).

Известие о скорой помолвке принцессы породило в японском обществе дискуссии по вопросу о необходимости выхода принцесс из состава императорской семьи в случае брака с незнатными гражданами.

Кроме принцессы Мако в составе императорской семьи есть еще шесть незамужних принцесс. Единственный представитель мужского пола в младшем поколении императорской семьи - принц Хисахито, младший брат принцессы Мако.

В Японии звучат опасения, что императорская семья не сможет выполнять свои общественные обязанности, если принцессы так и будут терять титулы.

Экспертная группа японского правительства заявила о необходимости принятия срочных мер, которые помогут сохранить императорскую семью достаточно большой.

В частности, обсуждается возможность разрешить принцессам создавать собственные ветви императорской семьи после вступления в брак.

Как сообщал УНИАН, в августе минувшего года император Акихито в видеообращении заявил, что из-за возраста ему все труднее полноценно выполнять свои обязанности, но избежал прямых заявлений о намерении оставить трон.