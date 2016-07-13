"Беспрецедентный шаг": император Японии намерен отречься от престола - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Агентство Императорского двора Японии (NHK).

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82-летний монарх, который имеет проблемы со здоровьем в последние годы, заявил о намерении покинуть свой императорский пост. Такой шаг является беспрецедентным в современной Японии. В сообщении не была указана причина такого решения.

Акихито родился в 1933 году и был наследником императора Хирохито (Сёва), во имя которого Япония воевала во Второй мировой войне.

Преемником Акихито является 56-летний Нарухито.