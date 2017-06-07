В Кремле заявили, что встреча Путина и Трампа может пройти без заявления для прессы

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в Гамбурге на саммите стран «большой двадцатки», однако точная дата пока не согласована. При этом переговоры пройдут без традиционного заявления для представителей СМИ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передают "Известия".

6 июня посол США в России Джон Теффт сообщил, что договоренности о встрече глав России и США на саммите в Германии нет. Однако Песков, отвечая на вопрос о дате и месте переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, пояснил, что вероятность такой встречи все-таки есть.

"В Гамбурге — да, может, но даты нет", - сказал он.

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При этом Песков подчеркнул, что пока предусмотрен только разговор двух лидеров. Заявления для прессы по итогам переговоров делать не планируется.

"Только встреча", - пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как известно, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил во вторник, что президент Дональд Трамп попросил его восстановить отношения Штатов с Россией и не допустить политической нестабильности в связи с расследованием возможных связей предвыборного штаба Трампа с россиянами.