Девятая страна заявила о разрыве дипломатических отношений с Катаром

Мавритания решила разорвать дипломатические отношения с Катаром, сообщает агентство AMI со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Мавритании.

В заявлении МИДа отмечается, что политика Катара связана с поддержкой террористических организаций и пропагандой экстремистских идей, которые привели к хаосу во многих арабских государствах , а также гуманитарным трагедиям в этих странах, Европе и во всем мире.

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При этом в Мавритании подтвердили свою приверженность вопросу защиты арабских интересов, стремлению к укреплению безопасности и стабильности в арабском регионе. Также правительство Мавритании убеждено в необходимости сотрудничества и солидарности арабских государств

Мавритания разорвала дипломатические отношения вслед за семью другими странами.

Напомним, в понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен и Мальдивская Республика объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, выдвинув против него схожие обвинения.

Позже к ним присоединились Маврикий и восточное правительство Ливии (оспаривающее легитимность международно признанного правительства в Триполи). Граждане Катара должны покинуть территорию этих стран, воздушное пространство закрыто для катарских самолетов.

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Иордания приняла решение снизить уровень дипломатического представительства в Катаре, а также закрыть местный офис катарского телеканала "Аль-Джазира".

Некоторые страны прекратили морское и авиасообщение с Катаром, выслали его дипломатов и подданных. Власти Катара выразили сожаление по этому поводу и назвала решение зарубежных партнеров необоснованными.