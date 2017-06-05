Ряд стран Персидского залива разорвали дипломатические отношения с Катаром: Доха отреагировала

После того, как Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Саудовская Аравия, Йемен и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, официальная Доха обвинила эти страны в нарушении суверенитета и фабрикации "безосновательных обвинений". Об этом в понедельник, 5 июня, заявило министерство иностранных дел эмирата в Персидском заливе, передает "Немецкая волна".

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Дипломатические отношения с ним разорвали также Мальдивы, сообщает Reuters. По мнению Дохи, "легитимного оправдания такому шагу нет".

Катар известен своей поддержкой исламистского движения "Братья-мусульмане".

Издание отмечает, что анонсированные государствами меры достаточно серьезные. Бахрейн и ОАЭ, в частности, дали катарским дипломатам двое суток на выезд из страны. Соседи Катара также прекращают с ним морское и авиасообщение. Одни из крупнейших перевозчиков региона, в частности Emirates, Etihad, flydubai, Air Arabia и Saudi Airlines, заявили, что рейсы в Доху прекращаются со вторника, 6 июня.

ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн также приказали гражданам Катара, как туристам, так и резидентам, покинуть страны в течение двух недель. Этот шаг противоречит соглашению Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива о свободном передвижении и проживании лиц. Саудовская Аравия также заблокировала поставки товаров в Катар по суше, закрыв свои границы.

Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет заявили утром в понедельник, 5 июня, что разрывают дипломатические отношения с соседним Катаром. Причиной решения, в частности Эр-Рияда, стала "угроза терроризма и экстремизма".

Формальным поводом для такого шага называют поддержку Катаром террористов, в частности "Исламского государства" (ИГ) и "Аль-Каиды". Коалиция под руководством Саудовской Аравии также обвиняет Доху в "поддержке террористических организаций в Йемене". Решение арабских стран было принято после обнародования в конце мая речи эмира Катара о поддержании нормальных отношений с Ираном, которое вызвало критику на саммите стран Персидского залива. Позже Доха заявила, что публикацию сделали хакеры.