В США прошли митинги с требованием расследовать связи Трампа с Россией

В субботу, 3 июня, более чем в 100 городах США в субботу тысячи протестующих вышли на "Марш за правду", сообщает "112 Украина".

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"Митингующие требовали независимого расследования предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией и расследования информации о возможном вмешательстве Москвы в прошедшие президентские выборы", - говорится в сообщении.

По данным телеканала CNN, акция, собравшая тысячи людей, называлась "Марш за правду" и прокатилась от Нью-Йорка до Сан-Диего.

По данным телеканала Fox News, "Марш за правду" прошел в 130 американских городах. Протестующие заявили, что целью акции было "донести до избранных лидеров знание того, что американцы хотят получить ответы".

Кроме создание независимой комиссии митингующие требовали, чтобы Трамп опубликовал свои налоговые декларации.