Трамп сразу после инаугурации пытался отменить санкции против России - СМИ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сразу после инаугурации пытался отменить санкции против Российской Федерации, введенные из-за агрессии в Украине и из-за вероятного вмешательства в избирательную гонку в США в 2016 году.

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Об этом сообщает Yahoo News со ссылкой на несколько информированных источников.

В частности, отмечается, что в первые недели работы новой администрации Трампа бывшие чиновники из администрации Барака Обамы и работники Государственного департамента прилагали значительные усилия в закулисном противостоянии, чтобы предотвратить действия новых должностных лиц по нормализации отношений с Россией.

При этом сказано, что не известные в то время широкой публике высшие должностные лица из администрации Трампа, как только заняли свои должности, сразу же дали задание работникам Госдепартамента разработать предложения об отмене экономических санкций, вернуть дипломатические учреждения (речь идет о закрытых учреждения во времена администрации Обамы в Мэриленде и Нью-Йорке), а также осуществить другие шаги, чтобы улучшить отношения с РФ.

Источники рассказали, что указанные усилия по устранению ограничительных мер, введенных Обамой в связи с вмешательством России в дела Украины и вмешательством в президентскую избирательную кампанию в 2016 году, вызвали тревогу у некоторых чиновников Госдепа, которые сразу же начали лоббировать среди лидеров Конгресса быстрое принятие законодательства, которое бы заблокировало возможность снятия санкций.

"В Белом доме серьезно рассматривался отмену санкций в одностороннем порядке", - заявил бывший координатор Государственного департамента США по вопросам санкций Дэниел Фрид, который покинул свой пост в феврале.

В частности, он сказал, что в первые несколько недель работы новой администрации получил несколько "панических" звонков от чиновников американского правительства, которые сообщили ему, что им было приказано разработать пакет мер по отмене санкций. Фрид добавил, что тогда чиновники говорили ему: «Пожалуйста, Боже мой, можешь ли ты это остановить?»

Экс-координатор Госдепа по вопросам санкций сказал, что его беспокойство усиливалось, и он связался с союзниками с Капитолийского холма, включая сенатора-демократа Бена Кардина, чтобы призвать быстро принять законодательство, которое бы создало президенту Трампу трудности при отмене санкций.

7 февраля сенаторы Кардин и Линдси Грэм представили законопроект, который должен был запретить администрации Трампа отменять санкции без предварительного обращения с соответствующим предложением в Конгресс. В то же время подчеркивается, что срочность в принятии законопроекта исчезла после того, как советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку в связи с появлением информации об обсуждении с российским послом в США Сергеем Кисляком темы отмены санкций.

Как сообщил бывший ассистент государственного секретаря отдела по правам человека при администрации Обамы Том Малиновски: "Не понадобилось много времени, чтобы стало понятно, что, если они отменят санкции, это вызовет политическую бурю протеста".

По данным издания, политические противостояния по вопросу санкций далеко не завершены.