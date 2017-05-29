Молдова объявила персонами нон грата 5 российских дипломатов

Молдова объявила персонами нон грата пятерых дипломатов из посольства РФ. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Анна Самсон, передает "ТАСС". Их имена она отказалась назвать. Читайте такжеПриднестровье никогда не получит статус субъекта РФ - президент Молдовы"Документ находится на стадии изучения. Пока мы ничего не можем комментировать", - подтвердил это сообщение в беседе с ТАСС посол РФ в Молдовы Фарит Мухаметшин.

Российское издание отмечает, что в марте ведомство передало в адрес посольства ноту, в которой сообщили, что молдавским чиновникам рекомендовано воздержаться от поездок в РФ. В ней говорилось, что чиновников якобы "останавливают на границе, допрашивают, обыскивают, они терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб". Российского посла проинформировали, что "пока эта проблема не решится, госслужащим рекомендовано избегать поездок в Россию".

Председатель парламента Молдовы Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип выразили уверенность, что ситуация вокруг проверок молдавских чиновников в России прояснится в кратчайшие сроки.

В прошлом году в Молдове регулярно задерживали сотрудников российских пропагандистских каналов и политологов, многим из которых запретили въезд в республику. Так, из Кишинева были депортированы съемочные группы телеканалов "Россия 24" и "Звезда", представители других российских СМИ. В качестве причин выдворения власти называли, в частности, отсутствие у репортеров аккредитации.

Президент Молдовы Игорь Додон осудил такую практику, охарактеризовав ее как ненормальную.