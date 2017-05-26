Невероятные инсталляции и яркие световые эффекты: в Сиднее стартовал Фестиваль света (фоторепортаж)
17:20, 26 мая 2017Мир
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Учаснкии шоу даже ходят в светящиеся жилетах.
В Сиднее стартовал ежегодный Фестиваль света. Офисные здания города зажигают красочными проекциями в первую ночь, пишет Reuters.
В рамках фестиваля можно увидеть также другие установки, а учаснкии шоу даже ходят в жилетах, светящиеся.
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Также яркие световые эффекты можно увидеть и на мосту Харбор.
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