Невероятные инсталляции и яркие световые эффекты: в Сиднее стартовал Фестиваль света (фоторепортаж)

В Сиднее стартовал ежегодный Фестиваль света. Офисные здания города зажигают красочными проекциями в первую ночь, пишет Reuters.

В рамках фестиваля можно увидеть также другие установки, а учаснкии шоу даже ходят в жилетах, светящиеся.

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Также яркие световые эффекты можно увидеть и на мосту Харбор.