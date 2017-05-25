Баллистические ракеты и атомные подводные лодки: в РФ хвастаются новым оружием для "стратегического паритета" с НАТО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что страна получила ряд новых видов оружия, что позволяет Кремлю поддерживать «стратегический паритет» с НАТО, пишет Defense News.

Шойгу сказал, что ядерные силы России были оснащены новыми межконтинентальными баллистическими ракетами с повышенной способностью проникать через любую потенциальную ПРО.

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Военно-морской флот заказал три новые атомные подводные лодки «Борей», вооруженные ракетой «Булава». Российский министр также отметил, что число достигнет семи в 2021 году, а после 2021 года военные будут получать модернизированную версию бомбардировщика Ту-160.

Шойгу отметил, что запланированные поставки нового истребителя Т-50 и ракетной системы ПВО С-500 значительно усилит ПВО России.