Совбез ООН осудил запуск баллистической ракеты КНДР

Совбез ООН осудил запуск баллистической ракеты, проведенный 21 мая властями Северной Кореи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Кроме того, члены СБ ООН «выразили обеспокоенность» по поводу испытаний ракеты, назвав такое действие властей КНДР "дестабилизирующим поведением и грубым, провокационным нарушением".

Совбез ООН также намерен "внимательно следить за ситуацией" и впоследствии принять "значительные меры", включая санкции.

Как сообщал УНИАН, 21 мая КНДР осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности. В Пхеньяне запуск сочли успешным. За ним наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, который распорядился начать серийное производство этой ракеты.

В последние месяцы Пхеньян активизировал ракетные испытания. Вашингтон не раз выражал обеспокоенность по поводу проведения Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, что представляет угрозу как для самих США, так и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ответ на возможную агрессию со стороны США Пхеньян угрожал ядерной атакой. Также в Северной Корее грозились потопить американский авианосец "Карл Винсон", который проводил совместные учения с японскими ВМС.