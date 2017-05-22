КНДР заявила об успешном запуске баллистической ракеты

Северная Корея заявила об успешном запуске баллистической ракеты средней дальности, целью которого была проверка системы наведения ядерной боеголовки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

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Согласно сообщению ЦТАК, за запуском наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он распорядился начать серийное производство этой ракеты, предназначенной для стратегических войск.

Отмечается, что запуск был необходим также для проверки работы твердотопливного двигателя и отделения ступеней ракеты. Ракета Pukguksong-2, характеристики которой не раскрываются, теперь готова к тому, чтобы ее поставили на боевое дежурство.

В Белом доме заявили, что дальность полета ракеты в ходе нынешнего пуска была меньше, чем во время предыдущих трех испытаний. Как передает Reuters ссылаясь на данные южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 киллометров, поднявшись на высоту в 560 км.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 21 мая, Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты. Ракета была выпущена с восточного побережья КНДР. Это уже второй ракетный запуск в Северной Корее за последнюю неделю.

Совет безопасности ООН во вторник, 23 мая, проведет совещание, в связи с последними ракетными испытаниями КНДР.

В последние месяцы Пхеньян активизировал ракетные испытания. Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность по поводу проведения Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, представляющих угрозу как самим США, так и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В ответ на возможную агрессию со стороны США Пхеньян угрожал ядерной атакой. Также в Северной Кореи угрожали потопить американский авианосец "Карл Винсон", который проводил совместные учения с японскими ВМС.