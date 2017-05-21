Северная Корея запустила очередную ракету

КНДР сегодня произвела очередной ракетный пуск. Об этом сообщает агентство Yonhap.

"Северная Корея произвела сегодня днем пуск неизвестной ракеты из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что ракета пролетела порядка 500 километров. Как сообщает Русская служба ВВС, ракета упала в Японское море.

Японские информагенства сообщают, что снаряд упал, вероятнее всего, за пределами исключительной экономической зоны страны - иными словами, вдали от японских территориальных вод.

Избранный президент Мун Чжэ Ин созвал срочное заседание южнокорейского совета безопасности.

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По данным южнокорейских СМИ, запуск осуществили с той же площадки в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо в центральной КНДР, где в конце апреля испытывали ракету, которая взорвалась при запуске.

Как сообщал УНИАН, 14 мая КНДР также запустила баллистическую ракету. Ракета была запущена под большим углом, чтобы не подвергать риску безопасность соседних стран, говорится в сообщении. По данным ЦТАК, ракета пролетела 787 км и достигла высоты 2111 км.