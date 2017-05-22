В России нацболы облили виски главреда "Эхо Москвы" (видео)

Российские национал-большевики облили виски главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова. Это произошло в Санкт-Петербурге перед дебатами Венедиктова с главным редактором газеты "Завтра" Александром Прохановым, пишет Газета.ru.

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Как заявили активисты местного отделения незарегистрированной партии "Другая Россия", они таким образом провели акцию "Веник в вискаре".

Когда руководитель "Эха Москвы" вышел на сцену, трое активистов выбежали из зрительного зала на сцену и вылили на него три бутылки виски. Также нацболы раскидали по залу листовки.

После акции участники инцидента отметили, что таким образом напомнили Венедиктову о "сговоре 2011 года, когда под принесенный Венедиктовым вискарь лидеры либеральной оппозиции договорились с представителями московской мэрии и администрации президента об уводе протестующих против фальсификации думских выборов масс с площади Революции на безопасную для властей Болотную".

Также Венедиктова обвинили в том, что он способствовал аресту национал-большевика Олега Миронова.