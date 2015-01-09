Кадыров угрожает главреду "Эха Москвы" - не понравился опрос о карикатурах

В своем аккаунте в Instagram Кадыров написал, что постановка вопроса провокационна и что она отражает стремление «оскорбить мусульман России и всего мира» и сеет вражду между народами, сообщает Lenta.ru.

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По словам Кадырова, Венедиктов давно превратил «Эхо Москвы» в главный антиисламский рупор. «Если кто-то, воспользовавшись случаем, кинет камушек в сторону "Эха", это сразу же припишут мусульманам», — пишет Кадыров.

«У Венедиктова нет ни семейных, ни религиозных ценностей. Но это не дает ему право бесконечно обливать грязью и оскорблять десятки миллионов мусульман. Я твердо убежден, что власть должна призвать к порядку радио, сеющее вражду и ненависть между людьми и народами. Иначе найдутся те, кто призовет Венедиктова к ответу», — провозгласил чеченский лидер.

Кадыров отмечает, что сегодня у России много проблем, для преодоления которых как никогда нужны единство и сплоченность народов. «А Венедиктовым, — продолжает руководитель Чеченской Республики, — нужна смута, нужна любая искра, чтобы погнать народ на площади».

«Мы надеемся, что эти попытки не останутся без внимания и спроса органов власти. Иначе мусульмане России, для которых не безразлична судьба своего Отечества, не станут бесконечно терпеть выходки Венедиктова и компании», — заключает Кадыров.

В четверг, 8 января 2014 года, на сайте радиостанции «Эхо Москвы» былпроведен опрос на тему того, следует ли изданиям печатать карикатуры на пророка Мухаммеда в ответ на расстрел редакции французского журнала Charlie Hebdo.

Свое мнение высказали почти 115 тысяч человек. При этом 54 процента опрошенных сказали, что карикатуры печатать надо, 44 процента — что не надо, оставшиеся 2 процента затруднились с ответом.

Сразу после теракта бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский написал в Twitter призыв к СМИ публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда. На следующий день в связи с этим Кадыров объявил Ходорковского личным врагом. 9 января на своем сайте Ходорковский написал, что «принял к сведению» слова Кадырова.