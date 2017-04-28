"Скотина тупая": российский писатель в прямом эфире оскорбил ведущую и облил ее водой (видео)

10:37, 28 апреля 2017
Курьёзы
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Конфликт произошел во время обсуждения президентских выборов во Франции.

Писатель бросил кружку и убежал из студии / youtube.com

Российский писатель Михаил Веллер устроил скандал в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" — сначала он агрессивно попросил ведущую не перебивать его, затем облил ее водой, оскорбил и убежал из студии. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Позже главред радиостанции Алексей Венедиктов заявил, что "Эхо" прекращает сотрудничество с Веллером, пока он не извинится перед ведущей.

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Конфликт произошел во время обсуждения президентских выборов во Франции. Во время монолога писателя ведущая перебила его короткой фразой. У Веллера это вызвало раздражение, и он перешел на крик.

Растерявшаяся ведущая извинилась перед зрителями за поведение писателя, заявила, что он "немного погорячился", и продолжила вести эфир. 

Ранее американского ведущего в прямом эфире напугал паук.

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