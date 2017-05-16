Турецкая разведка сообщила о планах ИГ атаковать российские корабли в Босфоре - СМИ

Турецкие спецслужбы сообщили о планах нападения террористической организации «Исламское государство» на российские военные корабли, проходящие через Босфор, сообщает издание Haberturk.

По данным СМИ, террористы могут произвести обстрел кораблей из ракетных установок.

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Отмечается, что полиция Стамбула приняла ряд мер для повышения безопасности, в частности, взяла под наблюдение более сотни точек, откуда может быть произведен обстрел кораблей. Также катера полиции контролируют прохождение судов.

Издание отмечает, что военный корабль ВМФ России «Цезарь Куников» 15 мая прошел через Босфор в сопровождении катеров береговой охраны.