Иракские военные заявили о завершающей стадии освобождения Мосула от ИГИЛ

В Ираке правительственные силы заявили, что после открытия нового фронта на северо-западе Мосула, вошли в завершающую стадию освобождения города и перебирают контроль в нескольких районах.

Иракская федеральная полиция сообщила, что полностью захватила район Харамат, где за последние 5 дней погибли 250 боевиков “Исламского государства”, передает Euronews.

Вместе с тем ООН сообщила, что более 30 тысяч жителей вернулись в западные районы Мосула, однако почти 400 тысяч остаются за пределами города, который они покинули с начала боевых действий.

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Операция по освобождению Мосула от ИГИЛ началась в октябре, в январе объявили о возвращении полного контроля над Восточным Мосулом, в феврале началось новое наступление за западные кварталы, а в марте армия Ирака перекрыла трассу между Мосулом и Таль-Афаром – последний путь для отступления боевиков.