На заморских территориях Франции начался второй тур президентских выборов

На заморских территориях Франции - Сен Пьер и Микелон - началось голосование в рамках второго тура президентских выборов.

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Голосование на этих территориях проходит раньше, чем в европейской части Франции, из-за разницы во времени. Почти 5 тыс. человек уже зарегистрированы в списке избирателей.

Позже стартует голосование на других заморских территориях: Гваделупа, Мартиника, Французская Гвиана и Французская Полинезия.

В европейской части Франции участки откроются в воскресенье, 7 мая.

Как сообщал УНИАН, во второй тур президентских выборов вышли еврооптимист Эмануэль Макрон и евроскептик и пророссийский кандидат Марин Ле Пен. Большинство социологических опросов свидетельствуют о высоких шансах Макрона на победу.