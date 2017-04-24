Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции

07:19, 24 апреля 2017
Мир
2688 0

Макрон набрал 23,75% голосов избирателей, у Марин Ле Пен - 21,53%.

Эммануэль Макрон / REUTERS

Во второй тур выборов во Франции выходят центрист Эммануэль Макрон и лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен. Об этом сообщает Le Figaro.

Макрон набрал 23,75% голосов избирателей, у представительницы "Национального фронта" — 21,53%.

Читайте такжеМакрон призвал патриотов объединиться вокруг него против Ле Пен

Эммануэль Макрон занимал пост министра экономики в одном из кабинетов нынешнего президента Франсуа Олланда. Несмотря на недостаток политического опыта - он никогда не избирался в парламент - опросы избирателей обещают ему победу во втором туре.

Ожидается, что теперь он получит растущую поддержку со стороны политического истеблишмента Франции. Кандидат от ультралевых Жан-Люк Меланшон и выдвиженец от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон выбывают из президентской гонки.

Читайте такжеВ Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Франсуа Фийон выступил по телевидению с признанием своего поражения и призвал своих стронников голосовать за Эммануэля Макрона во втором туре.

Так как никто из кандидатов не набирает более 50% голосов, победитель будет определен в ходе второго тура, намеченного на 7 мая.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Выборы президента Франции
Теги: #выборы президента Франции#выборы во Франции#Макрон побеждает#Макрон и Ле Пен#первый тур выборов