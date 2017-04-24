Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции

Во второй тур выборов во Франции выходят центрист Эммануэль Макрон и лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен. Об этом сообщает Le Figaro.

Макрон набрал 23,75% голосов избирателей, у представительницы "Национального фронта" — 21,53%.

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Эммануэль Макрон занимал пост министра экономики в одном из кабинетов нынешнего президента Франсуа Олланда. Несмотря на недостаток политического опыта - он никогда не избирался в парламент - опросы избирателей обещают ему победу во втором туре.

Ожидается, что теперь он получит растущую поддержку со стороны политического истеблишмента Франции. Кандидат от ультралевых Жан-Люк Меланшон и выдвиженец от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон выбывают из президентской гонки.

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Франсуа Фийон выступил по телевидению с признанием своего поражения и призвал своих стронников голосовать за Эммануэля Макрона во втором туре.

Так как никто из кандидатов не набирает более 50% голосов, победитель будет определен в ходе второго тура, намеченного на 7 мая.