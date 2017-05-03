В КНДР рассказали о задержании американца за "попытку взорвать страну"

10:21, 03 мая 2017
Мир
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В КНДР заявили, что американца задержали 22 апреля.

Военные КНДР на параде / REUTERS

Северная Корея заявила в среду, что в конце апреля задержали американца за совершение «враждебных действий».

Как передает Reuters, северокорейское государственное информационное агентство ЦТАК заявило, что американец, идентифицированный как Ким Санг Док, был задержан в аэропорту Пхеньяна за совершение «враждебных преступных действий, с целью взорвать страну».

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Правоохранительные органы проводят «расследование преступления», сообщили в ЦТАК.

Ким Санг Док задержан 22 апреля.

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Теги: #задержание американца в КНДР#Пхеньян