Возле посольства США в Кабуле прогремел мощный взрыв, есть погибшие - СМИ (фото)
07:43, 03 мая 2017Мир
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В помещении посольства расположен также офис миссии НАТО.
Пока причины взрыва неизвестны / twitter.com/MundoAlSegundo
В столице Афганистана, городе Кабуле прогремел мощный взрыв возле посольства США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.
twitter.com/Daily_Express
Отмечается, что причина взрыва не известна.
Однако, издание отмечает, ссылаясь на слова местных силовиков, взрыв произошел в районе, расположенном недалеко от посольства США, в здании которого также находится офис миссии НАТО.
twitter.com/MundoAlSegundo
В то же время издание Daily Express сообщает, что в результате взрыва погибли четыре человека.
Также издание пишет, что взрыв произошел в результате подрыва смертника. Однако официального подтверждения пока нет.
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