Возле посольства США в Кабуле прогремел мощный взрыв, есть погибшие - СМИ (фото)

07:43, 03 мая 2017
Мир
1107 0

В помещении посольства расположен также офис миссии НАТО.

Пока причины взрыва неизвестны / twitter.com/MundoAlSegundo

В столице Афганистана, городе Кабуле прогремел мощный взрыв возле посольства США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

twitter.com/Daily_Express

Отмечается, что причина взрыва не известна.

Однако, издание отмечает, ссылаясь на слова местных силовиков, взрыв произошел в районе, расположенном недалеко от посольства США, в здании которого также находится офис миссии НАТО.

twitter.com/MundoAlSegundo

В то же время издание Daily Express сообщает, что в результате взрыва погибли четыре человека.

Также издание пишет, что взрыв произошел в результате подрыва смертника. Однако официального подтверждения пока нет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #взрыв в Кабуле#взрыв возле посольства США#взрыв в Афганистане