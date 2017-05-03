Возле посольства США в Кабуле прогремел мощный взрыв, есть погибшие - СМИ (фото)

В столице Афганистана, городе Кабуле прогремел мощный взрыв возле посольства США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что причина взрыва не известна.

Однако, издание отмечает, ссылаясь на слова местных силовиков, взрыв произошел в районе, расположенном недалеко от посольства США, в здании которого также находится офис миссии НАТО.

В то же время издание Daily Express сообщает, что в результате взрыва погибли четыре человека.

Также издание пишет, что взрыв произошел в результате подрыва смертника. Однако официального подтверждения пока нет.