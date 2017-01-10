Верховный суд Венесуэлы запретил парламенту отправлять в оставку президента

Такое решение вынес Верховный суд Венесуэлы после того, как большинство депутатов признали Мадуро «оставившим свой пост в силу не исполнения своих обязанностей».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на телекомпания Telesur.

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В заявлении Верховного суда говорится, что законодательный орган не имеет права принимать решения, не предусмотренные конституцией страны.

Кроме того, суд подтвердил свою позицию, которая была выражена в ноябре 2016 года, когда суд принял постановление и обязал членов парламента воздержаться от декларирования «политической ответственности» действующего президента.

Ранее УНИАН сообщал, что Национальная ассамблея Венесуэлы объявила президента страны Николаса Мадуро "покинувшим свой пост".

На фоне растущего недовольства населения на выборах в 2015 году оппозиции удалось получить большинство мест в парламенте, однако правительство и Верховный суд страны, которые по-прежнему полностью контролируются сторонниками Мадуро, успешно срывают любые законодательные инициативы парламента.