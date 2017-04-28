Меркель уверена в том, что Макрон будет "сильным президентом"

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в случае победы на выборах Эммануэль Макрон будет сильным президентом Франции.

Об этом сообщает The Associated Press.

По словам Меркель, у нее нет ни малейших сомнений, что Эмманюэль Макрон, если он будет избран, на что она надеется, будет сильным президентом.

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Когда ее спросили в интервью, необходимо ли Макрону доказывать, что он не "немецкий пудель", то Меркель заявила, что такой термин является просто абсурдным.

Напомним, согласно результатам опроса OpinionWay и ORPI, кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон победит свою соперницу Марин Ле Пен во втором туре выборов с результатом 60%.