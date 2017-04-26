Макрон победит Ле Пен во втором туре выборов президента с результатом 60% - опрос

13:41, 26 апреля 2017
Мир
511 0

По сравнению со вторником рейтинг бывшего министра финансов Франции Макрона опустился на один пункт, до 60%.

Еммануель Макрон / REUTERS

Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон победит свою соперницу Марин Ле Пен во втором туре выборов с результатом 60%. Таковы результаты опроса OpinionWay и ORPI для Les Echos и Radio classique, передает Европейская правда.

Исследование проводилось методом ежедневного опроса, когда в течение одного дня опрашивали 500 человек.

По сравнению со вторником рейтинг бывшего министра финансов Макрона опустился на один пункт, до 60%.

Читайте такжеШтаб Макрона атаковали хакеры, связанные с ГРУ - Reuters

Зато на 1 пункт увеличилась поддержка представительницы ультраправых Ле Пен – до 40%.

Ранее сообщалось, что Макрон одержал победу в первом туре с результатом 23,75% голосов. Победитель второго тура будет определен в ходе голосования, запланированного на 7 мая.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #выборы президента Франции#выборы во Франции#Макрон побеждает#Макрон и Ле Пен