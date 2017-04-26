Макрон победит Ле Пен во втором туре выборов президента с результатом 60% - опрос
По сравнению со вторником рейтинг бывшего министра финансов Франции Макрона опустился на один пункт, до 60%.
Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон победит свою соперницу Марин Ле Пен во втором туре выборов с результатом 60%. Таковы результаты опроса OpinionWay и ORPI для Les Echos и Radio classique, передает Европейская правда.
Исследование проводилось методом ежедневного опроса, когда в течение одного дня опрашивали 500 человек.
По сравнению со вторником рейтинг бывшего министра финансов Макрона опустился на один пункт, до 60%.
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Зато на 1 пункт увеличилась поддержка представительницы ультраправых Ле Пен – до 40%.
Ранее сообщалось, что Макрон одержал победу в первом туре с результатом 23,75% голосов. Победитель второго тура будет определен в ходе голосования, запланированного на 7 мая.