Макрон победит Ле Пен во втором туре выборов президента с результатом 60% - опрос

Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон победит свою соперницу Марин Ле Пен во втором туре выборов с результатом 60%. Таковы результаты опроса OpinionWay и ORPI для Les Echos и Radio classique, передает Европейская правда.

Исследование проводилось методом ежедневного опроса, когда в течение одного дня опрашивали 500 человек.

По сравнению со вторником рейтинг бывшего министра финансов Макрона опустился на один пункт, до 60%.

Читайте такжеШтаб Макрона атаковали хакеры, связанные с ГРУ - Reuters

Зато на 1 пункт увеличилась поддержка представительницы ультраправых Ле Пен – до 40%.

Ранее сообщалось, что Макрон одержал победу в первом туре с результатом 23,75% голосов. Победитель второго тура будет определен в ходе голосования, запланированного на 7 мая.