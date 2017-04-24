Макрон призвал патриотов объединиться вокруг него против Ле Пен
Макрон хочет также получить большинство в законодательном органе страны.
Эммануэль Макрон выступил перед своими сторонниками и призвал всех патриотов проголосовать за него во втором туре выборов, сообщает Reuters.
"Я хочу стать президентом всех патриотов против угрозы националистов", - заявил он.
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Макрон, чья партия ни разу не участвовала в парламентских выборах, также заявил, что вместе со сторонниками будет добиваться того, чтобы получить большинство в законодательном органе страны на выборах в июне.
"За год мы изменили лицо французской политики", - сказал он.
Ранее УНИАН сообщал, что экзит-поллы, проведенные всеми ключевыми французскими социологическими службами, показывают, что во второй тур выходят Еммануель Макрон и Марин Ле Пен.