"Нет другого выбора": Фийон заявил, что будет голосовать за Макрона во втором туре

Кандидат в президенты Франции от республиканцев Франсуа Фийон заявил, что во втором туре выборов будет голосовать за центриста Еммануеля Макрона, сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

"Нет другого выбора, кроме как голосовать против ультраправых, я буду голосовать за Еммануеля Макрона", - сказал он.

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Фийон также призвал своих сторонников голосовать за Макрона, чтобы не допустить победы ультраправой Марин Ле Пен. "Ее программа поведет страну по пути к банкротству", - сказал он.

Такого же мнения бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен, член Республиканской партии. "Без сомнения, насколько я понимаю, мы должны сплотиться вокруг Еммануеля Макрона", - цитирует Reuters экс-премьера.

Еще один кандидат в президенты Франции социалиста Бенуа Аммон, который, согласно прогнозам, набрал 6% голосов, призвал своих сторонников голосовать за Макрона, "несмотря на то, что он не из левых".

Сам Макрон назвал свою победу в первом туре выборов исторической. "Французы показали свое желание к переменам. Мы переворачиваем страницу во французской политической истории", - сказал кандидат, в которого в начале предвыборной кампании мало кто верил, ведь он не принадлежал ни к одной из традиционных крупных партий – Республиканской и Социалистической.

Ранее УНИАН сообщал, что экзит-поллы, проведенные всеми ключевыми французскими социологическими службами, показывают, что во второй тур выходят Еммануель Макрон и Марин Ле Пен.