Сирия сохранила часть химического оружия - США

Министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что Сирия до сих пор имеет определенное количество химического оружия. Об этом он сказал на пресс-конференции в Тель-Авиве, сообщает Reuters.

"Я могу авторитетно сказать, что они сохранили часть (химического оружия, - ред.). Это является нарушением резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и это должно обсуждаться на дипломатическом уровне", - сказал Маттис.

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В то же время на вопрос журналистов, переместили ли сирийские военные свои самолеты в российской базе в Латакии.

"Они рассредоточили свои самолеты, без сомнения. Они перемещали свои самолеты в последние дни", - сказал Маттис.

Как сообщал УНИАН ранее, израильские военные также заявили о наличии у сирийского президента Башара аль-Асада еще несколько тонн химического оружия. Высокопоставленный израильский военный в ходе брифинге для израильских журналистов сказал, что «несколько тонн химического оружия» остались в руках сил Асада. По данным некоторых местных СМИ со ссылкой на источник в среде военных, режим Асада имеет химическое оружие объемом до трех тонн.