Эксклюзив Reuters: связанный с Путиным исследовательский институт разработал план, чтобы повлиять на выборы в США 2016 года

Об этом пишут Нед Паркер, Джонатан Лэнди и Джон Уолкотт в статье "Эксклюзив: связанный с Путиным исследовательский институт разработал план, чтобы повлиять на выборы в США 2016 года", опубликованной на сайте Reuters.

Они рассказали о двух конфиденциальных документах из института, которые стали основой для заключения разведслужб США. По данным служб, это была интенсивная попытка России вмешаться в выборы 8 ноября. Сотрудники разведки США уже после выборов получили документы, которые были подготовлены российским институтом стратегических исследований.

Институт возглавляют отставные высокопоставленные российские чиновники внешней разведки, назначенные канцелярией Путина.

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Первым документом российского института был стратегический документ, написанный в июне прошлого года, который распространялся на высших уровнях правительства России, но не был адресован каким-либо конкретным лицам.

Он рекомендовал Кремлю начать пропагандистскую кампанию в социальных сетях и поддерживаемых государством глобальных новостных источниках, чтобы побудить избирателей США голосовать за президента, который займет более мягкую позицию по отношению к России, чем администрация тогдашнего президента Барака Обамы, сообщили семь чиновников.

Второй документ института, составленный в октябре и распространенный таким же образом, предупредил, что кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, скорее всего, выиграет выборы. По этой причине, говорилось в документе, России стоит прекратить свою пропагандистскую кампанию в поддержку Трампа, и, вместо этого, активизировать распространение сообщений о фальсификациях с избирателями, чтобы подорвать легитимность избирательной системы США и нанести ущерб репутации Клинтон в попытке подорвать ее шансы на победу, сказали семь чиновников.

Нынешние и бывшие официальные лица США говорили на условиях анонимности из-за секретного статуса российских документов. Они отказались обсуждать то, как Соединенные Штаты получили их. Спецслужбы США также отказались комментировать это.

Путин отверг обвинения во вмешательстве в выборы США. Пресс-секретарь Путина и российский институт не ответили на просьбы о комментариях.

Документы сыграли важную роль в заключении администрации Обамы о том, что Россия развернула кампанию по распространению "фальшивых новостей" и начала кибератаки против Демократической партии и кампании Клинтон, говорят нынешние и бывшие официальные лица.

"Путин постоянно помнил о цели, и он попросил институт составить ему план действий", - сказал один из источников, бывший высокопоставленный чиновник разведки США.

Трамп сказал, что деятельность России не повлияла на исход предвыборной гонки. В ходе продолжающихся расследований Конгресса США и ФБР о вмешательстве России до сих пор не было обнаружено никаких публичных доказательств того, что помощники Трампа вступили в сговор с российскими представителями для изменения результатов выборов.

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Четыре чиновника заявили, что подход, разработанный в июньском документе, стал расширением усилий администрации Путина, начатых в марте 2016 года. В том месяце Кремль поручил государственным СМИ, в том числе международным платформам Russia Today и информационному агентству "Sputnik", распространять положительные сообщения о стремлении Трампа к президентству в США, сказали чиновники.

Russia Today не ответила на запрос о комментариях. Пресс-секретарь агентства "Sputnik" отверг утверждения официальных лиц США о том, что он участвовал в кремлевской кампании, назвав их "абсолютной ложью". "И кстати, это не первая ложь, которую мы слышим из "источников в американских официальных кругах", - сказал представитель по электронной почте.

Прокремлевские блогеры

Russia Today и "Sputnik" публиковали сообщения, направленные против Клинтон, а прокремлевские блоггеры подготовили кампанию в Twitter, ставящую под сомнение справедливость ожидаемой победы Хилари Клинтон, сообщается в отчете разведслужб США о вмешательстве России в выборы, обнародованном в январе.

По данным этого же отчета, самое популярное видео с Хилари Клинтон на сайте Russia Today – "Как 100% "благотворительности" Клинтон в 2015 году вернулось ... ей же" – было просмотрено 9 миллионов раз в социальных сетях.

В отчете говорится, что Russia Today и "Sputnik" "постоянно представляли избранного президента Трампа объектом несправедливого освещения со стороны традиционных СМИ".

Согласно отчету, агентства не оценивали то, повлияли ли усилия Москвы на исход гонки в пользу Трампа, потому что американские спецслужбы не "анализируют политические процессы в США или общественное мнение в США".

Кибератаки

По словам четырех чиновников, ни в одном из российских документов института не упоминалась публикация взломанных электронных писем Демократической партии, чтобы помешать выборам в США. Чиновники заявили, что хакерская атака была секретной разведывательной операцией, которой Кремль руководил отдельно.

По словам чиновников, явная пропаганда и скрытые попытки взлома усиливали друг друга. И Russia Today, и "Sputnik" активно продвигали публикацию взломанных электронных писем Демократической партии, в которых часто содержались неловкие детали.

Пятеро американских чиновников назвали этот институт домашним внешнеполитическим центром Кремля.

Согласно веб-сайту института, когда эти документы были написаны, директор института Леонид Решетников был повышен до звания генерал-лейтенанта, после 33-летней карьеры в российской службе внешней разведки. После того, как Решетников ушел из института в январе, Путин назначил ему замену, Михаила Фрадкова. Институт говорит, что он служил директором российской службы внешней разведки с 2007 по 2016 год.

Агентство Reuters не смогло определить, участвовал ли кто-либо из них напрямую в подготовке документов. Офис Решетникова передал вопросы в российский институт.

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На своем веб-сайте российский институт указывает, что предоставляет "экспертную оценку", "рекомендации" и "аналитические материалы" для администрации президента, кабинета министров, Совета безопасности, министерств и парламента.

31 января на сайтах администрации Путина и института была размещена фотография и расшифровка стенограммы встречи Решетникова и его преемника Фрадкова с Путиным в Кремле. Путин поблагодарил Решетникова за его службу и сказал Фрадкову, что хочет, чтобы институт предоставлял объективную информацию и анализ.

"Почти восемь лет мы прилагали все усилия для реализации вашей внешнеполитической концепции", - сказал Решетников Путину. "Политика России и политика президента России были основой нашей деятельности".