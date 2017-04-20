Reuters назвало авторов плана влияния России на выборы в США
В июне прошлого года были разработаны рекомендации для Кремля о запуске пропагандистской кампании в социальных сетях и на государственных СМИ с целью склонить американцев избрать президента, который займет более мягкую позицию в отношении России
План по вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году разработал Российский институт стратегических исследований (РИСИ).
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех действующих и четырех бывших чиновников американской администрации, передает «Радио Свобода».
"Дорожную карту" влияния на выборы в США попросил составить лично президент Путин, уточнил бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки. По информации источников агентства, в РИСИ подготовили два документа.
В июне прошлого года были разработаны рекомендации для Кремля о запуске пропагандистской кампании в социальных сетях и на государственных СМИ с целью склонить американцев избрать президента, который займет более мягкую позицию в отношении России, нежели бывший глава государства Барак Обама.
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Второй документ был подготовлен в октябре. В нем эксперты исходили из вероятной победы Хиллари Клинтон и рекомендовали прекратить пропаганду в поддержку Трампа и перейти к вбросу сведений о фальсификациях на голосовании, чтобы нанести ущерб репутации Клинтон как вероятного будущего президента США.
В то же время хакерские взломы серверов Демократической партии в рекомендациях РИСИ не упоминались, отмечает Reuters.
Каким образом эти документы попали к американским спецслужбам, не сообщается.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пресс-службы РИСИ и RT не ответили на запросы Reuters. Представитель агентства Sputnik назвал сообщения "абсолютной ложью".
В настоящее время американские спецслужбы расследуют предполагаемое вмешательство России в прошлогодние выборы президента США. В январе разведывательное сообщество США заявило, что президент России Владимир Путин распорядился провести хакерские атаки на Демократическую партию, чтобы повлиять на предвыборную кампанию и помочь Трампу. В Кремле причастность к кибератакам отрицают.