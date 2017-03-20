Глава ФБР подтвердил, что вмешательство России в ход выборов расследуется
В ФБР сделали исключение из правила об информации о незавершенных расследованиях.
Директор ФБР Джеймс Коуми на слушаниях в Палате представителей США подтвердил, что его ведомство проводит расследование в связи с вмешательством России в ход президентских выборов в США и в том числе проверяет связи окружения Дональда Трампа с Россией, передает Meduza.
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«Как правило мы никак не комментируем незавершенные расследования, в том числе не подтверждаем, что они ведутся, - заявил Коуми. - Однако иногда, когда этого требует общественный интерес, правила министерства юстиции позволяют нам это сделать».
Вместе с тем Джеймс Коуми уточнил, что не сможет вдаваться в подробности расследования на публичных слушаниях.
В конце прошлого года американские спецслужбы пришли к выводу, что Москва проводила кампанию с целью влияния на результаты президентских выборов в США, чтобы помешать демократическому процессу и испортить репутацию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Трамп в январе признал, что кибератаки на серверы Демократической партии были осуществлены россиянами.