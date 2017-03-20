Глава ФБР подтвердил, что вмешательство России в ход выборов расследуется

Директор ФБР Джеймс Коуми на слушаниях в Палате представителей США подтвердил, что его ведомство проводит расследование в связи с вмешательством России в ход президентских выборов в США и в том числе проверяет связи окружения Дональда Трампа с Россией, передает Meduza.

Читайте такжеSüddeutsche Zeitung: Правительственный отчет опроверг слова Трампа

«Как правило мы никак не комментируем незавершенные расследования, в том числе не подтверждаем, что они ведутся, - заявил Коуми. - Однако иногда, когда этого требует общественный интерес, правила министерства юстиции позволяют нам это сделать».

Вместе с тем Джеймс Коуми уточнил, что не сможет вдаваться в подробности расследования на публичных слушаниях.

В конце прошлого года американские спецслужбы пришли к выводу, что Москва проводила кампанию с целью влияния на результаты президентских выборов в США, чтобы помешать демократическому процессу и испортить репутацию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Трамп в январе признал, что кибератаки на серверы Демократической партии были осуществлены россиянами.