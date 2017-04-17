Референдум в Турции: в ЕС призвали искать "национальный консенсус" в расколотом обществе

Председатель Еврокомиссии и другие чиновники ЕС призывают Анкару искать пути достижения согласия в стране. Глава Совета Европы напомнил об обязательствах Турции как члена Конвенции по правам человека. Об этом сообщает DW.

К поиску "национального консенсуса" в расколотом обществе призвал Анкару в воскресенье, 16 апреля, председатель Еврокомиссии. "В связи с незначительным перевесом голосов на референдуме и далеко идущими последствиями конституционных изменений, мы призываем турецкие власти искать наиболее широкого национального консенсуса при их внедрении", - говорится в совместном заявлении главы Европейской Комиссии Жана-Клода Юнкера, верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Иоганнеса Гана.

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"Конституционные изменения, а особенно практическое внедрение, будут оцениваться в свете обязательств Турции как страны-кандидата на вступление в ЕС, а также члена Совета Европы", - подчеркнули политики комментируя референдум, который состоялся в Турции.

В свою очередь, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал турецкие власти обеспечить независимость правосудия и верховенство закона. Это указано в Европейской конвенции о правах человека и имеет "величайшее значение", говорится в заявлении Ягланда, распространенном 16 апреля.

Турция входит в состав Совета Европы, а также является подписантом конвенции. Вместе с тем норвежский политик заявил о необходимости сотрудничества сторонников и противников конституционной реформы в Турции для преодоления нынешних противоречий.

Брюссель также ожидает оценки турецкого референдума со стороны международных наблюдателей "в отношении вероятных нарушений", о которых заявила турецкая оппозиция.

По предварительным данным, изменения в турецкой конституции, которые существенно расширяют полномочия президента страны, поддержали чуть более 51 процента проголосовавших. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что планирует восстановить в стране смертную казнь.