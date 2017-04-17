Сразу после успеха референдума Эрдоган сделал заявление о введении смертной казни

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что после референдума, состоявшегося в воскресенье, 16 апреля, в правительстве страны начнут рассматривать вопрос о необходимости введения смертной казни, передает 112.ua со ссылкой на Reuters.

Во время выступления перед журналистами в своей президентской резиденции в Анкаре глава государства отметил, что намерен немедленно обсудить вопрос о возвращении к конституции казни с премьер-министром Бинали Йылдырымом и председателем оппозиционной Партии националистического движения (ПНД) Девлетом Бахчели.

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Reuters отмечает, что такой шаг означал бы сворачивание переговоров о членстве Турции в Евросоюзе, которые страна проводит с начала 2000-х годов.

Как сообщал УНИАН, в результате воскресного голосования, которое называют поворотным моментом в истории страны, Турция превратится из парламентской в президентскую республику.

Сторонники Эрдогана говорят, что это поможет модернизировать страну, однако его оппоненты опасаются роста авторитаризма.

Кемаль Кылычдароглу, лидер Народно-республиканской партии - ведущей оппозиционной партии Турции - уже поставил под сомнение легитимность референдума.