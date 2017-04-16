Эрдоган заявил о победе, не дожидаясь окончательного результата референдума

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже поздравил лидеров партий с успешным проведением референдума - согласно подсчетам 99,99% голосов, больше половины тех, кто принимал участие в голосовании, выступили за конституционную реформу, передает Anadolu.

Эрдоган надеется, что результаты референдума "послужат на благо государства и народа Турции".

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Так, президент Турции позвонил премьер-министру, лидеру правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырыму, председателю Партии националистического движения Девлету Бахчели и лидеру Партии великого единства Мустафе Дестеджи.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Турции состоялся референдум по конституционной реформе, которая предусматривает переход страны на президентскую систему правления.

Руководитель оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Эрдал Аксюнгер заявил, что власть занимается манипуляциями при подсчете голосов.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны Эрдоганом.