Подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме признал свою вину - СМИ
На допросе Акилов признался в совершении преступления, а также сказал, что доволен тем, что сделал, и достиг, чего хотел.
Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который подозревается в совершении теракта в Стокгольме 7 апреля, в ходе допроса дал признательные показания, сообщает "Дождь", ссылаясь на Expressen.
По информации издания, на допросе Акилов признался в совершении преступления, а также сказал, что доволен тем, что сделал, и достиг, чего хотел.
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Официально эта информация не подтверждена.
Накануне прокуратура Швеции сообщила о задержании подозреваемого в совершении теракта 7 марта. По информации Aftonbladet, это 39-летний гражданин Узбекистана. Позже Expressen назвало его имя — Рахмат Акилов.
Шведские правоохранители задержали еще одного подозреваемого по этому делу. Он помещен в ту же тюрьму, что и первый задержанный.
Как сообщал УНИАН, в Стокгольме 7 апреля на одной из самых оживленных пешеходных улиц Дроттнингатан грузовой автомобиль протаранил толпу людей. Погибло четыре человека, 15 получили ранения.