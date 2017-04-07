Россия приостановила меморандум о безопасности полетов в Сирии после удара по авиабазе Асада

В российском министерстве иностранных дел заявили, что обстрел США военной базы Башара Асада в Сирии еще больше "разрушает" отношения двух стран. Также в МИД РФ заявили, что выходят из меморандума о безопасности полетов в Сирии.

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"Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США", - сказано в сообщении МИД России.

"США не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности. Само присутствие военнослужащих США и других стран на территории Сирии без согласия на то правительства этой страны или решения Совбеза ООН является грубым, явным и ничем не обоснованным нарушением международного права. Если раньше это объяснялось задачей борьбы с терроризмом, то сейчас налицо явный акт агрессии против суверенной Сирии. Предпринятые сегодня США действия еще больше разрушают российско-американские отношения", - утверждают в российском министерстве.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск президента Башара Асада. Два военных корабля США, расположенных в Средиземном море, выпустили по меньшей мере 50 ракет "Томагавк". Перед этим Трамп заявил, что правительство президента Сирии Башара Асада "пересекло красную черту" после химической атаки в провинции Идлиб, жертвами которой стали мирные жители. Трамп отметил, что химическая атака вывела конфликт в Сирии "на совершенно новый уровень", а его отношение к президенту Сирии Башару Асаду "очень сильно изменилось".