При ударе США по сирийской авиабазе погибли шесть человек

В результате американского авиаудара по базе Шайрат погибли шесть человек, объявили представители Минобороны Сирии, передает The Associated Press.

Данные о размере ущерба, нанесенного в результате авиаудара, сирийские военные не сообщили.

Также источник РИА Новости на авиабазе сообщил, что ракетный удар вывел из строя все находившиеся на ней самолеты.

"Все расположенные на ней самолеты вышли из строя, можно говорить, что она полностью уничтожена", — сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, 7 апреля Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск президента Башара Асада. Два военных корабля США, расположенных в Средиземном море, выпустили по меньшей мере 50 ракет "Томагавк".

Перед этим Трамп заявил, что правительство президента Сирии Башара Асада "пересекло красную черту" после химической атаки в провинции Идлиб, жертвами которой стали мирные жители. Трамп отметил, что химическая атака вывела конфликт в Сирии "на совершенно новый уровень", а его отношение к президенту Сирии Башару Асаду "очень сильно изменилось".

В то же время, в Сирии назвали актом агрессии ракетный удар США.