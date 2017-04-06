Климкин: Неспособность принять резолюцию в связи с химической атакой в Сирии усиливает недоверие к РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что неспособность принять резолюцию в связи с применением химического оружия против гражданских лиц в Сирии усиливает недоверии к Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

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"И вообще, ну кто может доверять сейчас России? Вот меня произошедшее в Сирии поразило не просто как политика. Оно меня поразило по-человечески, эмоционально. Когда применяется химическое оружие – это реально преступление против человечности", - заявил Климкин.

"Вы видели, какое вчера было обсуждение в Совете безопасности ООН. Когда мы все старались - наши американские друзья, британские, все - давить на Россию, и в результате мы не можем принять ни одной резолюции, о каком доверии может в принципе, о каком реальном разговоре может идти речь?" - подчеркнул глава МИД.

"И это все прекрасно понимают. Поскольку такие шаги, то, что делает Россия на Донбассе, то, что делается в Алеппо, то, что делается сейчас (президентом Сирии) Башаром аль-Асадом, они реально попадают в один контекст, и это тоже всем понятно", - сказал Климкин.