Gorillaz пообещали больше 40 новых песен

Фронтмен Blur и основатель Gorillaz Дэмон Алборн заявил, что у виртуальной группы есть еще около 45 неопубликованных трэков. Об этом четверг пишет Fact.

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"Я сейчас медленно перебираю незаконченные песни и дорабатываю их", - объяснил Алборн, добавив, что среди этих композиций есть записанные совместно с Литтл Симз (Little Simz). Записи были сделаны во время работы над ожидаемым пятым альбомом, но по разным причинам не попали в него.

В предстоящий, первый за последние 6 лет, релиз под названием Humanz войдут 19 треков. Ранее Gorillaz уже выпустили четыре клипа на композиции из него: Saturnz Barz, Andromeda, Weʼve Got The Power и Ascension. Презентация альбома запланирована на 28 апреля.

Gorillaz - британская виртуальная группа, созданная в 1998 году Деймоном Алборном и Джейми Хьюлеттом. Проект включает в себя обширную вымышленную вселенную, окружающую саму "виртуальную группу", состоящую из четырёх анимационных участников.