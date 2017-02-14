"Обними меня перед тем, как меня разорвать": Чичерина сняла клип, воспевающий террористов "Гиви" и "Моторолу" (видео)
14:16, 14 февраля 2017Война
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Российская певица Юлия Чичерина выпустила клип под названием "Рвать", посвященный боевикам "Л/ДНР".
Чичерина снова поддержала боевиков на Донбассе / Скриншот
В клипе видны кадры парада ко Дню Победы в оккупированном Донецке, где на танке ехал "Моторола". Также в нем можно увидеть "Гиви", а также его похороны. Кроме того, показаны съемки боев под Донецком и Луганском.
При этом в клип вставили кадры похорон с Майдана Незадлежности, а также в видеоряде можно увидеть украинских военнослужащих на Донбассе.
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Ранее певица уже поддерживала террористов "ДНР" и "ЛНР" и выпускала песню под названием "На передовой".
Отметим, что Чичерина неоднократно приезжала на оккупированные территории Донбасса и давала там концерты перед пророссийскими террористами.
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