Ответственность за химическую атаку в Сирии несут режим Асада и его союзники - Туск

Президент Европейского совета Дональд Туск считает, что ответственность за химическую атаку в сирийском городе Хан-Шейхун, в результате которой погибли не менее 72 человек, несут режим президента Сирии Башара Асада и его союзники.

Об этом Туск заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греческой Республики Алексисом Ципрасом сегодня в Афинах, говорится в сообщении на сайте Евросовета.

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Туск заявил, что решительно осуждает химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.

По его словам, убийства детей, женщин и мужчин с применением химического оружия - это еще одно трагическое напоминание о жестокости этого конфликта, а также сирийского режима.

«Это не первое сообщение о подобных атаках в Сирии», - констатировал Туск.

«Виновные в совершении этих актов должны быть привлечены к ответственности. Сирийский режим несет главную ответственность за зверства. Но все те, кто поддерживает этот режим, несут моральную и политическую ответственность за ситуацию», - подчеркнул президент Евросовета.

Как сообщалось, нападение с предполагаемым использованием химического оружия произошло утром 4 апреля. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, принадлежащие воздушным силам РФ и Сирии.

Сегодня, 5 апреля, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число погибших в результате возможной химической атаки в городе Хан-Шейхун увеличилось до 72 человек.