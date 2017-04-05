В РФ заявили, что химическое оружие в Идлибе якобы принадлежало сирийским повстанцам

По данным Москвы, сирийская авиация 4 апреля нанесла удар в районе города Хан-Шейхун по складу боеприпасов повстанцев, где и находилась химическое оружие. Об этом в среду, 5 апреля, заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков, сообщает DW.

"По данным российских средств объективного контроля воздушного пространства вчера в период с 11:30 до 12:30 по местному времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины населенного пункта Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и накопленной там военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, их начиняют ядовитыми веществами...", - цитирует генерала агентство "Интерфакс".

Он отметил, что боеприпасы, которые находились в Хан-Шейхуне, сирийские повстанцы ранее применили в Алеппо. Таким образом Москва возлагает ответственность за использование химического оружия в Сирии на сирийских повстанцев, оппозиционных режиму президента Башара Асада, которого поддерживает Кремль. Сирийскую оппозицию Москва, как и правительство Асада, называет террористами.

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Напомним, нападение с предполагаемым использованием химического оружия произошло утром вторника, 4 апреля. По данным свидетелей, на которых ссылается агентство AP, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, которые принадлежат воздушным флотам РФ и Сирии. В случае подтверждения этих данных, атака в Хан-Шейхуне станет самой смертоносной химической атакой в Сирии после гибели из-за распила зарина сотен гражданских под Дамаском в августе 2013 года.

Вечером во вторник постоянные члены Совета Безопасности ООН Великобритания, Франция и США внесли проект резолюции, в которой осуждается газовая атака и ставится требование детального расследования. В случае принятия резолюции, которое ожидается 5 апреля, СБ ООН должен обратиться к Организации по запрещению химического оружия для безотлагательного изучения обстоятельств нападения, в результате которого погибли по меньшей мере 58 гражданских в подконтрольной сирийской оппозиции в провинции Идлиб.