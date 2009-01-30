Поляки говорят, что Фирташ как воды в рот набрал

Зарегистрированный в Швейцарии газовый трейдер RosUkrEnergo за 8 дней невыполнения условий контракта по поставкам газа в Польшу не предоставил никакой информации польской нефтегазовой компании PGNIG по этому вопросу. Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь польской фирмы Йоанна ЗАКШЕВСКАЯ.

«Мы до сих пор не имеем никакой информации от RosUkrEnergo», - сказала пресс-секретарь PGNIG.

Она также сообщила, что PGNIG продолжает переговоры с компаниями, которые могут компенсировать недопоставки газа по контракту с RUE, однако не уточнила их названия. По ее данным, поляки ведут переговоры с пятью фирмами.

Й.ЗАКШЕВСКАЯ сообщила, что газовые хранилища Польши, в которых может храниться 1,6 млрд. кубометров газа, на данный момент заполнены почти на 60%.

Пресс-секретарь PGNIG отказалась комментировать возможное влияние встречи польского и российского премьеров 29 января на форуме в Давосе и информацию российской газеты «КоммерсантЪ», которая утверждает, что «Газпром» требует от поляков уменьшить цену транзита газа по трубопроводу «Ямал-Европа» для полного возобновления поставок.

По этому газопроповоду, часть которого проходит по территории Польши, российский газ поставляется в Германию.

Как сообщал УНИАН, 26 января PGNIG заявил, что продолжает недополучать ежесуточно 7 млн. кубометров газа, законтрактованного RosUkrEnergo, который поставлял этот газ в Польшу через Украину.

Поставки газа должны были возобновиться до 22 января после того, как украинский «Нафтогаз» и российский «Газпром» договорились об условиях поставок и транзита газа до 2019 года, чем завершили почти трехнедельный конфликт, который оставил 18 стран Евросоюза без российского газа.

Подписанный 19 января контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» предусматривает поставки газа без посредника, роль которого с 2006 года исполнял RosUkrEnergo.

В Украине продолжаются споры, кому принадлежат 11 млрд. кубометров газа, которые находятся в украинских газовых хранилищах и оформлены на RosUkrEnergo, за счет которых компания должна была обеспечить выполнение своих экспортных контрактов, в том числе, в Польшу.

«Нафтогаз» и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО утверждают, что этот газ “Газпром” переуступил украинской стороне за счет долга RUE перед российским газовым монополистом.

В то же время, представители «Газпрома» 29 января заявили, что передали украинской компании не газ, а только право вытребовать долг RUE в размере 1,7 млрд. долларов.

Польша по контракту с RUE с ноября 2006 года ежегодно получала около 2,5 млрд кубометров газа.