Власти Петербурга сообщили о 50 пострадавших в результате взрыва в метро

В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга пострадали 50 человек, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-секретарь губернатора города.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил о 10 погибших. Кроме того, сообщалось о 30 раненых.

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Национальный антитеррористический комитет подтвердил сообщение о погибших.

По предварительной информации собеседника агентства,взрыв произошел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

По данным источника, сработало самодельное взрывное устройство, возможно начиненное поражающими элементами. Мощность взрыва составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.