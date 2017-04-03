Власти Петербурга сообщили о 50 пострадавших в результате взрыва в метро
16:01, 03 апреля 2017Мир
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Национальный антитеррористический комитет подтвердил сообщение о погибших.
Мощность взрыва составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте / vk.com/spb_today
В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга пострадали 50 человек, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-секретарь губернатора города.
Ранее источник "Интерфакса" сообщил о 10 погибших. Кроме того, сообщалось о 30 раненых.
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Национальный антитеррористический комитет подтвердил сообщение о погибших.
По предварительной информации собеседника агентства,взрыв произошел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".
По данным источника, сработало самодельное взрывное устройство, возможно начиненное поражающими элементами. Мощность взрыва составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.
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Новость в сюжете: Взрыв в метро в Санкт-Петербурге