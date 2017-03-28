В США продали дом, в котором вырос Дональд Трамп

На аукционе в Нью-Йорке продали жилой дом, в котором провел свое детство действующий президент США Дональд Трамп, пишет Politico.

Дом, который в 1940-м году в Квинсе построил отец американского лидера Фред Трамп, ушел с молотка за 2,14 млн долларов. Имя нового владельца дома не разглашается.

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Продавец заработал на прежнем коттедже семьи Трампа 50% прибыли, поскольку купил эту недвижимость за 1,39 млн долларов в компании Jamaica Estates еще до инаугурации Трампа.