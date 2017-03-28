В США продали дом, в котором вырос Дональд Трамп
08:11, 28 марта 2017Мир
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Дом детства 45-го президента продали больше, нежели за 2 миллиона долларов.
Дом продали больше, чем за 2 миллиона долларов / Paramount Realty USA via nypost.com
На аукционе в Нью-Йорке продали жилой дом, в котором провел свое детство действующий президент США Дональд Трамп, пишет Politico.
Дом, который в 1940-м году в Квинсе построил отец американского лидера Фред Трамп, ушел с молотка за 2,14 млн долларов. Имя нового владельца дома не разглашается.
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Продавец заработал на прежнем коттедже семьи Трампа 50% прибыли, поскольку купил эту недвижимость за 1,39 млн долларов в компании Jamaica Estates еще до инаугурации Трампа.
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